Athens High School first quarter honor roll announced
First quarter honor roll includes:
Adams, Gracie R., 12
Ardrey, Sierra R., 12
Arnold, Joseph T., 12
Arnold, Lucas, 12
Bard, Christina A., 12
Barry, Haley R., 12
Bennett, Megan R., 12
Biles, Benjamin J., 12
Bouck, Malory F., 12
Calhoun, Isaac W., 12
Canavan, Emily, 12
Carroll, Margaret E., 12
Carter, Adrianna B., 12
Chambers, Haley M., 12
Chandler, Cassidy N., 12
Comstock, Dylan C., 12
Conner, Ava, 12
Evans, Cheyenne, 12
Falke, Seth, 12
Forbes, Hannah R., 12
Frisbie, Haley N 12
Geiss, Emily V., 12
Gorsline, Nathan, 12
Grady, Brennan M., 12
Grazul, Amber E., 12
Greeno, Rebecca, 12
Heinzelman, Kyleigh, 12
Hetherington, Matthew, 12
Jacobson, Griffin D., 12
Jayne, Travis A., 12
Johnson, Oscar S., 12
Keene, Barry H., 12
Kennedy, Hailey N., 12
Kinsman, Lily E., 12
Lane, Aaron D., 12
Liguori, Tivon A., 12
Maffei, Abigail M., 12
Manning, Krysta., 12
Markle, Samantha., 12
Martin, Eve A., 12
McDonald, Thomas J., 12
Menard, Isabelle, 12
Miller, Tonia E., 12
Minnick, Chase K., 12
Murray, Joselyn L., 12
Mustard, Emalie N., 12
Nevill, Lauren, 12
Nickels, Michael, 12
Nowacoski, Matthew R., 12
Pamula, Ankitha, 12
Paul, Matthew C., 12
Priester, Avery M., 12
Roberts, Isabella M., 12
Rowe, Alex E., 12
Rude, Keegan, 12
Scheftic, David, 12
Schultz, Madison L., 12
Sindoni, Abigail M., 12
Smith, Aaron, 12
Smith, Brady S., 12
Stackpole, Cassidy., 12
Stanfield, Carson P., 12
Sumner, Jesse, 12
Talladay, Josiah, 12
Toscano, Thomas., 12
Vosburg, Douglas V., 12
Wagnecz, Ryann E., 12
Walter, Lauren A., 12
Wayman, Derek M., 12
Weed, Destiny R., 12
West, Alex, 12
Young, Connor, 12
Arnold, Makayla L., 11
Ayres, Alexandra L., 11
Babcock, Kristen G., 11
Beeman, Sela M., 11
Bentley, Payta M., 11
Blackman, Hannah P., 11
Blakeman, Colby A., 11
Braund, Raegan F., 11
Briar, Emma P., 11
Briar, Lucia, 11
Burbank, Cassandra M., 11
Collins, Megan T., 11
Cummings, Morgan E., 11
Dahl, Connor J., 11
Derrig, Madison, 11
Dildine, Tanner R., 11
Field, Taylor P., 11
Fowler, Harley E., 11
Galvin, Makenna E., 11
Gambrell, Benjamin IV, 11
Harnish, Lexi M., 11
Harris, Sara T., 11
Hirunsri, Chan, 11
Jacobson, Phoenix, 11
Jandoc, Erica C., 11
Jayne, Kylie B., 11
Jones, Carter B., 11
Jones, Luke S., 11
Kalinowski, Bryana L., 11
Kellogg, Alex P., 11
Kisner, Kaitlin L., 11
Lantz, Landon E., 11
Learn, Madalynn P., 11
Lynch, Ian C., 11
Lynch, Justin R., 11
MacBride, Elaina G., 11
May, Sariannah B., 11
Miller, Kayleigh A., 11
Molyneux, Arennia L., 11
Payne, Aubrey L., 11
Perri, Giovanna, 11
Pruyne, Kaitlin, 11
Reed, Brandon M., 11
Reynard, Travis J., 11
Rockwell, Allyson R., 11
Roe, Emma, 11
Rosh, Annabelle, 11
Sharpsteen, Eric M., 11
Sitzer, Lillian, 11
Stafursky, Zachary, 11
Stedge, Travis J ., 11
Stephens, Rachel R., 11
Sullivan, Harley B., 11
Testen, Lyndsey, 11
Thornton, Matthew T., 11
Vandyke, Amber, 11
Vough, Benjamin V., 11
Warner, Jenna G., 11
Wheeler, Kimberly E., 11
Witherow, Grayce K., 11
Agnellino, Alexandria N., 10
Alfred, Vegas, 10
Andrus, Andrue, 10
Anthony, Kyle J., 10
Babcock, John J., 10
Bard, Edward S., 10
Barrett, Jack H., 10
Bartlow, Kendra L., 10
Bartlow, Olivia A., 10
Bertsch, Sander J., 10
Bradley, Gavin L., 10
Briar, Bryan J.H., 10
Brown, Connor M., 10
Carey, Elizabeth, 10
Coyle, Macie L., 10
Dailey, Natalie P., 10
Darrow, Kyla, 10
Dawson, Brock A., 10
Dorman, Warner, 10
Eltringham, Kylee, 10
Gao, Jason L., 10
Garrison, Alexis, 10
Gifeisman, Reuven, 10
Gorsline, Kaden, 10
Gorsline, Matthew, 10
Grazul, Kaylee R., 10
Hamilton, Mallory, 10
Harkness, Ashlyn J.C., 10
Henry, Carter M., 10
Horton, Alistair C.G., 10
Isham, Laceylynn H., 10
Jandoc, Mitcher X., 10
Jones, Brendan C., 10
Kellogg, Curtis E., 10
King, Emily G., 10
Kinsman, Ruby E., 10
Kohler, Emberlynne L., 10
Kopatz, Brooke H., 10
Kovacs, Lyndee M., 10
Kuhns, Levi., 10
Macik, Caydence F., 10
Martin, Alexandra E., 10
McCarthy-Gardner, Raven L.A., 10
McGrath, Gavin R., 10
McKeever, Abigail E., 10
McMillian, Rav‘ee, 10
Merritt, Dylan R., 10
Miller, Alexys L., 10
Miller, Maggie R., 10
Minard, Logan J., 10
Norconk, Christopher T.,10
Nusbaum, Emily J., 10
Oldroyd, Mason M., 10
Peters, Emma A., 10
Robinson, Megan S., 10
Rockwell, Arin L., 10
Rosbach, Jenna R., 10
Rosh, Colin M.S., 10
Rude, Karter., 10
Sickler, Jacob H., 10
Sitzer, Tessa., 10
Smith, Alexis., 10
Smith, Darel J., 10
Stadtler, Kylie A., 10
Stedge, Delaney E., 10
Talada, Hannah, 10
Teeter, Daniel R., 10
Thompson, Ryan J.D., 10
Thorne, Annalise P., 10
Walker, Hannah R., 10
Walker, Taylor I., 10
Wampole, Charity R., 10
Wilcox, Ethan A., 10
Abbott, Mea R., 9
Adams, Evan J., 9
Bartlow, Karlee M., 9
Beeman, Nyanna R., 9
Benjamin, Chase E., 9
Blakeman, Kaitlyn R., 9
Blood, Joseph B., 9
Bouck, Bradley, 9
Bronson, Emma C., 9
Butler, Aliyah, 9
Cain, Charley Jo., 9
Campbell, Carissa, 9
Champion, Abigail L., 9
Champion, Sarah J., 9
Clare, Audrey L., 9
Courtney, Jacob E., 9
Dahl, Isabelle A., 9
DeForest, Christopher E., 9
Denlinger, Ethan R.E., 9
Devine, Ciara A., 9
Fisher, Taylar L., 9
Friend, Cassandra G., 9
Galasso, Lilly R., 9
Garcia, Aidan H., 9
Goble, Mackenzie Y., 9
Gorman, Katherine E., 9
Henry, Emma P., 9
Hiley, Camden J., 9
Holdaway, Chelsey., 9
Hovan, Jacob B., 9
Hovan, Justin C., 9
Kinney, Courtney M., 9
Kocsis, Hali’a R., 9
Kraft, Lucas S., 9
Krise, Dustin W., 9
Le, Nora H.Q., 9
Liechty, Grant M., 9
Lister, Mason D., 9
Machmer, Matthew., 9
Mathews, Seneca M., 9
Mathews, Skyler D., 9
May, Alexis M., 9
Mercer, Cameron M., 9
Mickley, Phoenix., 9
Millage, Lindsey I., 9
Minnick, Abbigail O., 9
Mitchell, Christopher J., 9
Morgan, Mackenzie L., 9
Morris, Shelby L., 9
Myers, Payton S., 9
Nichols, Caleb B., 9
Peterson, Kaylee A., 9
Platukis, Caleb., 9
Prickitt, Abigail E., 9
Prickitt, Nathan C., 9
Rathbun, Megan M., 9
Raub, Jaymz D., 9
Reid, Casey M., 9
Ryan, Jennifer L., 9
Sheetz, Brianna ., 9
Smith, Carson M., 9
Sullivan, Cameron H., 9
Thetga, Garret M., 9
Thoman, Allison A., 9
Towner, Dylan T., 9
Van Helden, Levent., 9
Warner, Gage W., 9
Watson, Natalee., 9
Webster, Travis J., 9
Williams, Taegan S., 9
Wood, Braelynn R., 9
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