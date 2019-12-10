Athens High School first quarter honor roll announced

First quarter honor roll includes:

Adams, Gracie R., 12

Ardrey, Sierra R., 12

Arnold, Joseph T., 12

Arnold, Lucas, 12

Bard, Christina A., 12

Barry, Haley R., 12

Bennett, Megan R., 12

Biles, Benjamin J., 12

Bouck, Malory F., 12

Calhoun, Isaac W., 12

Canavan, Emily, 12

Carroll, Margaret E., 12

Carter, Adrianna B., 12

Chambers, Haley M., 12

Chandler, Cassidy N., 12

Comstock, Dylan C., 12

Conner, Ava, 12

Evans, Cheyenne, 12

Falke, Seth, 12

Forbes, Hannah R., 12

Frisbie, Haley N 12

Geiss, Emily V., 12

Gorsline, Nathan, 12

Grady, Brennan M., 12

Grazul, Amber E., 12

Greeno, Rebecca, 12

Heinzelman, Kyleigh, 12

Hetherington, Matthew, 12

Jacobson, Griffin D., 12

Jayne, Travis A., 12

Johnson, Oscar S., 12

Keene, Barry H., 12

Kennedy, Hailey N., 12

Kinsman, Lily E., 12

Lane, Aaron D., 12

Liguori, Tivon A., 12

Maffei, Abigail M., 12

Manning, Krysta., 12

Markle, Samantha., 12

Martin, Eve A., 12

McDonald, Thomas J., 12

Menard, Isabelle, 12

Miller, Tonia E., 12

Minnick, Chase K., 12

Murray, Joselyn L., 12

Mustard, Emalie N., 12

Nevill, Lauren, 12

Nickels, Michael, 12

Nowacoski, Matthew R., 12

Pamula, Ankitha, 12

Paul, Matthew C., 12

Priester, Avery M., 12

Roberts, Isabella M., 12

Rowe, Alex E., 12

Rude, Keegan, 12

Scheftic, David, 12

Schultz, Madison L., 12

Sindoni, Abigail M., 12

Smith, Aaron, 12

Smith, Brady S., 12

Stackpole, Cassidy., 12

Stanfield, Carson P., 12

Sumner, Jesse, 12

Talladay, Josiah, 12

Toscano, Thomas., 12

Vosburg, Douglas V., 12

Wagnecz, Ryann E., 12

Walter, Lauren A., 12

Wayman, Derek M., 12

Weed, Destiny R., 12

West, Alex, 12

Young, Connor, 12

Arnold, Makayla L., 11

Ayres, Alexandra L., 11

Babcock, Kristen G., 11

Beeman, Sela M., 11

Bentley, Payta M., 11

Blackman, Hannah P., 11

Blakeman, Colby A., 11

Braund, Raegan F., 11

Briar, Emma P., 11

Briar, Lucia, 11

Burbank, Cassandra M., 11

Collins, Megan T., 11

Cummings, Morgan E., 11

Dahl, Connor J., 11

Derrig, Madison, 11

Dildine, Tanner R., 11

Field, Taylor P., 11

Fowler, Harley E., 11

Galvin, Makenna E., 11

Gambrell, Benjamin IV, 11

Harnish, Lexi M., 11

Harris, Sara T., 11

Hirunsri, Chan, 11

Jacobson, Phoenix, 11

Jandoc, Erica C., 11

Jayne, Kylie B., 11

Jones, Carter B., 11

Jones, Luke S., 11

Kalinowski, Bryana L., 11

Kellogg, Alex P., 11

Kisner, Kaitlin L., 11

Lantz, Landon E., 11

Learn, Madalynn P., 11

Lynch, Ian C., 11

Lynch, Justin R., 11

MacBride, Elaina G., 11

May, Sariannah B., 11

Miller, Kayleigh A., 11

Molyneux, Arennia L., 11

Payne, Aubrey L., 11

Perri, Giovanna, 11

Pruyne, Kaitlin, 11

Reed, Brandon M., 11

Reynard, Travis J., 11

Rockwell, Allyson R., 11

Roe, Emma, 11

Rosh, Annabelle, 11

Sharpsteen, Eric M., 11

Sitzer, Lillian, 11

Stafursky, Zachary, 11

Stedge, Travis J ., 11

Stephens, Rachel R., 11

Sullivan, Harley B., 11

Testen, Lyndsey, 11

Thornton, Matthew T., 11

Vandyke, Amber, 11

Vough, Benjamin V., 11

Warner, Jenna G., 11

Wheeler, Kimberly E., 11

Witherow, Grayce K., 11

Agnellino, Alexandria N., 10

Alfred, Vegas, 10

Andrus, Andrue, 10

Anthony, Kyle J., 10

Babcock, John J., 10

Bard, Edward S., 10

Barrett, Jack H., 10

Bartlow, Kendra L., 10

Bartlow, Olivia A., 10

Bertsch, Sander J., 10

Bradley, Gavin L., 10

Briar, Bryan J.H., 10

Brown, Connor M., 10

Carey, Elizabeth, 10

Coyle, Macie L., 10

Dailey, Natalie P., 10

Darrow, Kyla, 10

Dawson, Brock A., 10

Dorman, Warner, 10

Eltringham, Kylee, 10

Gao, Jason L., 10

Garrison, Alexis, 10

Gifeisman, Reuven, 10

Gorsline, Kaden, 10

Gorsline, Matthew, 10

Grazul, Kaylee R., 10

Hamilton, Mallory, 10

Harkness, Ashlyn J.C., 10

Henry, Carter M., 10

Horton, Alistair C.G., 10

Isham, Laceylynn H., 10

Jandoc, Mitcher X., 10

Jones, Brendan C., 10

Kellogg, Curtis E., 10

King, Emily G., 10

Kinsman, Ruby E., 10

Kohler, Emberlynne L., 10

Kopatz, Brooke H., 10

Kovacs, Lyndee M., 10

Kuhns, Levi., 10

Macik, Caydence F., 10

Martin, Alexandra E., 10

McCarthy-Gardner, Raven L.A., 10

McGrath, Gavin R., 10

McKeever, Abigail E., 10

McMillian, Rav‘ee, 10

Merritt, Dylan R., 10

Miller, Alexys L., 10

Miller, Maggie R., 10

Minard, Logan J., 10

Norconk, Christopher T.,10

Nusbaum, Emily J., 10

Oldroyd, Mason M., 10

Peters, Emma A., 10

Robinson, Megan S., 10

Rockwell, Arin L., 10

Rosbach, Jenna R., 10

Rosh, Colin M.S., 10

Rude, Karter., 10

Sickler, Jacob H., 10

Sitzer, Tessa., 10

Smith, Alexis., 10

Smith, Darel J., 10

Stadtler, Kylie A., 10

Stedge, Delaney E., 10

Talada, Hannah, 10

Teeter, Daniel R., 10

Thompson, Ryan J.D., 10

Thorne, Annalise P., 10

Walker, Hannah R., 10

Walker, Taylor I., 10

Wampole, Charity R., 10

Wilcox, Ethan A., 10

Abbott, Mea R., 9

Adams, Evan J., 9

Bartlow, Karlee M., 9

Beeman, Nyanna R., 9

Benjamin, Chase E., 9

Blakeman, Kaitlyn R., 9

Blood, Joseph B., 9

Bouck, Bradley, 9

Bronson, Emma C., 9

Butler, Aliyah, 9

Cain, Charley Jo., 9

Campbell, Carissa, 9

Champion, Abigail L., 9

Champion, Sarah J., 9

Clare, Audrey L., 9

Courtney, Jacob E., 9

Dahl, Isabelle A., 9

DeForest, Christopher E., 9

Denlinger, Ethan R.E., 9

Devine, Ciara A., 9

Fisher, Taylar L., 9

Friend, Cassandra G., 9

Galasso, Lilly R., 9

Garcia, Aidan H., 9

Goble, Mackenzie Y., 9

Gorman, Katherine E., 9

Henry, Emma P., 9

Hiley, Camden J., 9

Holdaway, Chelsey., 9

Hovan, Jacob B., 9

Hovan, Justin C., 9

Kinney, Courtney M., 9

Kocsis, Hali’a R., 9

Kraft, Lucas S., 9

Krise, Dustin W., 9

Le, Nora H.Q., 9

Liechty, Grant M., 9

Lister, Mason D., 9

Machmer, Matthew., 9

Mathews, Seneca M., 9

Mathews, Skyler D., 9

May, Alexis M., 9

Mercer, Cameron M., 9

Mickley, Phoenix., 9

Millage, Lindsey I., 9

Minnick, Abbigail O., 9

Mitchell, Christopher J., 9

Morgan, Mackenzie L., 9

Morris, Shelby L., 9

Myers, Payton S., 9

Nichols, Caleb B., 9

Peterson, Kaylee A., 9

Platukis, Caleb., 9

Prickitt, Abigail E., 9

Prickitt, Nathan C., 9

Rathbun, Megan M., 9

Raub, Jaymz D., 9

Reid, Casey M., 9

Ryan, Jennifer L., 9

Sheetz, Brianna ., 9

Smith, Carson M., 9

Sullivan, Cameron H., 9

Thetga, Garret M., 9

Thoman, Allison A., 9

Towner, Dylan T., 9

Van Helden, Levent., 9

Warner, Gage W., 9

Watson, Natalee., 9

Webster, Travis J., 9

Williams, Taegan S., 9

Wood, Braelynn R., 9