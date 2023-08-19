The following births were announced by Robert Packer Hospital in Sayre:
A baby girl, Paisley Mae, born July 8 to Dorien Padgett and Caleb Clark of Towanda.
A baby boy, Shane III, born July 10 to Hannah Lane and Shane Petersen II of New Albany.
A baby boy, Weston Grey, born July 11 to Jordyn Fowler and Brayden Evens of Gillett.
A baby girl, Charlotte Grace, born July 12 to Morgan and Justin Reed of Corning, N.Y.
A baby girl, LayKyn, born July 12 to Lila and Tyler Ellis of Towanda.
A baby boy, Conor Jacob, born July 14 to Leann Parker and Joshua Beckman of Waverly, N.Y.
A baby boy, Colson Blaine, born July 14 to Mikalea Hyjek and Maxwell Mezzatesta of Waverly, N.Y.
A baby girl, Kyler Carole, born July 15 to Samantha and Nicholas Hadlock of Ulster.
A baby girl, Natalia Mae, born July 16 to Mackenzie Fowler and Barry Keene Jr of Sayre.
A baby boy, Eli, born July 17 to Ashleigh Chilson of Sayre.
A baby girl, Ember Jordan, born July 20 to Haley and Dane Seeley of Troy.
A baby girl, AdaLynn, born July 20 to Bobbi Jo and Ryan Whitney of VanEtten, N.Y.
A baby girl, Adelaide Nichole, born July 21 to Mia and Nathaniel Taber of Owego, N.Y.
A baby girl, Qmara Lynn, born July 21 to Trinity Farmer and Ibn Abdul Hakim Ali Muhammad.
A baby boy, Marcus, born July 22 to Jessica Huff and Jaden Hulslander of Canton.
A baby boy, Andy Wilder, born July 24 to Sabrina Pierce and Noah Bryington of Canton.
A baby boy, David Charles IV, born July 24 to Sarah McHenry and David Charles Moore III of Elmira, N.Y.
A baby boy, Tanner Louis, born July 27 to Andrea and William Crippen of Millerton.
A baby girl, Madison, born July 27 to Breanna and Timothy Kelley of Laceyville.
A baby boy, Liam Scott, born July 28 to Brooke and Aaron Norton of Athens.
A baby girl, Alannah, born July 29 to Danessa Stebbins of Troy.
A baby girl, Maisie Raine, born July 29 to Tara and Tyler Young of Sayre.
A baby boy, Bradley Milton, born July 29 to Brianna and Brent Beidleman Jr of Sayre.
A baby boy, Greyson River, born July 31 to Jocelyn Burns and Nicholas Petrie of Athens.
A baby girl, Azariah Louise, born Aug. 1 to Lacey Johnson and Dighton Lane of Towanda.
A baby boy, Callen, born Aug. 2 to Rachel Chilson and Dustin Miller of Monroeton.
A baby boy, Ryder Michael, born Aug. 2 to Valerie Hines and Chey Sutton of Towanda.
A baby boy, Bodi Luke, born Aug. 3 to Metra and Mark Maynard of East Smithfield.
A baby boy, Theo David, born Aug. 4 to Kat Lewis and Mitch Peake of Waverly, N.Y.
A baby girl, Kailyna Jaide, born Aug. 4 to Kerschna Sturdevant and Kailyb Bried of Owego, N.Y.
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