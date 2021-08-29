Robert Packer Hospital announces births:
A baby girl, Rory Catherine, born Aug. 6, 2021 to Kimberly and Zane Waite of Sayre
A baby girl, Claire Jane, born Aug. 6, 2021 to Elizabeth Gorman and Vincent Cuda of Sayre
A baby boy, Apollo Jensen, born Aug. 8, 2021 to Danielle Sisco and Kevin Woodruff of Laceyville
A baby girl, Brooklyn, born Aug. 8, 2021 to Rhonda Howell and Tommy Goss III of Towanda
A baby girl, Freya Rose, born Aug. 10, 2021 to Sara Erickson and Corey Burlingame of Sayre
A baby girl, Rosemarie Rita, born Aug. 10, 2021 to Miranda and Dylan Miller of Gillett
A baby boy, Oliver Richard, born Aug. 11, 2021 to Summer and Bruce Learn of East Smithfield
A baby girl, Dolores, born Aug. 12, 2021 to Amanda Sampson and Austin Hopson of Sayre
A baby boy, Nicodemus Bela, born Aug. 13, 2021 to Danielle Crosby and Jonathan Smith of Watkins Glen, NY
A baby boy, Oliver Isaac, born Aug. 16, 2021 to Alyssa Bell of Rome
A baby girl, Payton Marie, born Aug. 17, 2021 to Taylor and Donald Farrell of Waverly, NY
A baby boy, Gunner William, born Aug. 17, 2021 to Michele Kinner and Michael Groover of LeRaysville
A baby girl, Isla Lynn, born Aug. 18, 2021 to Jessica Davidson and Michael Feichtner II of Towanda
A baby boy, Callan Matthew, born Aug. 19, 2021 to Jordan Armitage and Logan Masteller of Mehoopany
A baby boy, Jovi Alexander, born Aug. 19, 2021 to Tenisun Kronmiller and Alexander Muniz of Owego, NY
A baby boy, Bowman Charles, born Aug. 19, 2021 to Kaitlin and Andrew Strope of Troy
A baby boy, Carson Thomas, born Aug. 19, 2021 to Erika and Ryan Strope of Rome
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