Robert Packer Hospital announces the following births:
A baby girl, Oaklynn Marie, born Aug. 20, 2021 to Ellijo Higley of Mildred
A baby boy, Asher Michael, born Aug. 20, 2021 to Josephine Riddle and Hunter McCaslin of Troy
A baby girl, Adalynn, born Aug. 20, 2021 to Lea Pudiak and Lance Rose of Sayre
A baby girl, McKenna Jane, born Aug. 22, 2021 to Caitlin and Aaron Carr of Troy
A baby boy, Connor Jacob, born Aug. 23, 2021 to Taylor Johnson and Douglas Alexander of Sayre
A baby girl, Everleigh Dianne Elizabeth, born Aug. 24, 2021 to Kara Schultz and Destinie Pruyne of Waverly, NY
A baby boy, Jasper William, born Aug. 25, 2021 to Zonia Clancy and Zachary Dewar of Endicott, NY
A baby girl, Olivia Jeanine, born Aug. 26, 2021 to Sacanna Cobb and Charles Kithcart of Wyalusing
A baby boy, Sawyer Parker, born Aug. 26, 2021 to Kaila and Aaron Cole of Sayre
A baby girl, Tyler Marie, born Aug. 28, 2021 to Brandy Zimmer of Sayre
A baby boy, Leonardo King, born Aug. 31, 2021 to Satisha and Cristopher Minello of Sayre
A baby girl, Averi Rose, born Sept. 1, 2021 to Britny and Adam Brooks of Towanda
A baby boy, Cade Robert, born Sept. 1, 2021 to Jessika and Reagan Davis of Towanda
A baby girl, Brynlee Lou, born Sept. 1, 2021 to Kayla VanDyke and Robby VanHousen of Sayre
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