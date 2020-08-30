Guthrie Robert Packer Hospital announces the following births:
A baby girl, Nova, born July 29, 2020 to Crystal Jones and George Zamorski of Towanda.
A baby girl, Evelyn Grace, born July 30, 2020 to Elizabeth Jackson and Craig Coleman of Rome.
A baby girl, Alexandra Eleni, born July 30, 2020 to Lisa and Kosta Makris of Waverly, New York.
A baby boy, Jaxon Mark, born July 30, 2020 to Kelly Vanderpool of Monroeton.
A baby girl, Olivia Renee, born July 31, 2020 to Christina and Raymond Jacob Finlan of Towanda.
A baby girl, Renee Lynn, born Aug. 1 2020 to Kyleigh Heinzelman and Ira Lattimer of Sayre.
A baby girl, Lenora Ann, born Aug. 3, 2020 to Megan Rought and James Catchings of Sayre.
A baby girl, Aubrey Olivia, born Aug. 3, 2020 to Brooke and Joshua Truitt of Burlington.
A baby boy, Caden Joseph Bennett, born Aug. 4, 2020 to Francesca Duval and Dale McConnell of Athens.
A baby girl, Islah Jazzalyn, born Aug. 4, 2020 to Dawn Borges and Isaiah Cruz of Philadelphia.
A baby boy, Easton, born Aug. 5, 2020 to Mariah Nichols and Travis Henley of Towanda.
A baby boy, Colton John, born Aug. 6, 2020 to Kelley and David Gabriel of Sayre.
A baby girl, Raelynn, born Aug. 7, 2020 to Bobbi Jo Fredenburg and Willilam Conklin of Nichols, New York.
A baby girl, Remi Anne, born Aug. 8, 2020 to Jessica Potter and Steven Linski of Towanda.
A baby girl, Everly Grace, born Aug. 8 to Desiree and Markus Schell of Wysox.
A baby girl, Bryelle Lynne, born Aug. 11, 2020 to Kalee Jennings and Hunter Shedden of Canton.
A baby girl, Iris Emma, born Aug. 12, 2020 to Hilary Bennett and Dana Boockoff of Waverly, New York.
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