Towanda Area Jr./Sr. High School Honor Roll
Second Marking Period
Grade 7
JC Allis
Brad Assante Di Cupillo
Adrianna Austin
Addison Barrett
Abby Benjamin
Finn Brennan
Mackenzie Brown
Paige Buchanan
Taci Callands
Curtis Carter
Cooper Chamberlain
London Decker
Mary Eberlin
Nickolas Everly
Maddie Henry
Ali Hollett
Lyndsey Hudson
Brianna Johnson
Dalton Johnson
Kayleigh Johnson
Kendall Kellogg
Allyson Kinner
Gabrielle Kobbe
Shane Maghamez
Abigayle Marino
Braydin Mattison
Joshua Maye
Destinee McKean
Natalyn Morris
Lincoln Nash
Lennon Rice
Owen Savercool
Levi Snyder
Ava Steele
Reese Sullivan
Mackenzie Taylor
Huntley Thompson
Mckenzie Vanderpool
Matthew Weinman
Cale Woodburn
Alexis Woodruff
Grade 8
Nadia Alderfer
Ava Anderson
Kylee Barnes
Jayden Bartholomew
Elayna Bellows
William Benjamin
Kiara Brabant
Garien Brassfield
Lylah Bride
Bradyn Brown
Kiera Cassellbury
Leila Cobb
Hannah Crawford
Lucas De La O
Willow Dymond
Karis Flynn
Chace Francisco
Jackson Frederick
Markell Garner
Jameson Harkness
John Hemphill
Natalie Hicks
Jaylynn Kandy
Kamren Kandy
Hannah Kapichok
Davin Kelley
Naydia Klein
Miranda Lantz
Isabelle Larson
Lariah Long
Layla Longcoy
Jonah Lowell
Mya Maynard
Kolton McPeak
Lynsie Munkittrick
Tristan Osowski
Payton Perry
Xander Pratt
Alayna Rankin
Olivia Reeves
Jillian Roberts
Kiera Robinson
Ben Shrawder
Madelyn Shrimp
Nadyah Snell
Hudson Stevens
Jaydon Stranger
Angelina Tavani
Clinton Tuttle
Mellony Tuttle
Brielle Vargason
Brynsen Vargason
Mykaela Vargson
Adalee Wecker
Graham Welles
Hudson Wheaton
Aubry Winterringer
Grade 9
Emma Ackley
Kaylee Ayers
Katelyn Blokzyl
Holly Burdick
Kiara Carson
Adam Chilson
Jenalee Coe
Sophia Cretelle
Landen Dixon
Alyssa Dulaney
Brooklyn Evans
Matthew Harbst
Kennedy Heyer
Kole Heyer
Nozilahon Ismailova
Hannah Jennings
Kaya Johnson
Kaylee Johnson
Dylan Kelley
Tristen Kobbe
Jadia Lamphere
Marin Maynard
Matrix McCarter
Haleigh McKean
Danica McLaud
Calogero Mignano
Cameron Miller
Layla Miller
Cheyenne Morgan
Jocelyn Morris
Bayley Poll
Ethan Raup
Rayna Roberts
Tammara Sands
Aaliyah Schaeffer
Lilyann Sproul
Aislyn Strange
Brayden West
Grade 10
Madelaine Alderfer
Kiersten Atwood
Caleb Austin
Alonna Ayres
Lyric Bailey
Connor Barnes
Tae-Lynn Brabant
Katelyn Calaman
Jacob Carr
Kiara Charnock
Tristan Conklin
Ariana Cook
Lillian Davis
Anna Dunn
Allison Edsell
Destinirose Gardiner
Melody hakes
Jacob Haney
Rian Hennessy
Mason Higley
Summer Hunsinger
Aleah Johnson
Jacsyn Johnson
Jenna Johnson
Jett Kinner
Kynlee Kunkle
Aerianna Landmesser
Owen Lane
Alex Lantz
Brennen McNeal
Shaylynn Morris
Taytum Pepper
Mateo Perez
Sawyer Robinson
Noelle Rogers
Aaron Sandfort
Aubree Sbragia
Wil Shrawder
Aianna Steele
John Tavani
Danica Vargason
Jack Wheaton
Jade Wood
Grade 11
Alexis Ackley
Chloe Campbell
Gracie Carter
Sarah Ceballos
Haley Coolbaugh
Mara-Jade Deleree
Kathryn Dunn
Addisyn Fulmer
Polina Goncharova
Shaylee Greenland
Teagan Irish
Abby Locke
Rylee Martin
Serenity Matson
Kaitlyn Nonnemacher
Diego Oliver
Madleina Pajarola
Joel Pelachik
Haven Poll
Kayliese Robinson
Mya Savercool
Jonathan Schultz
Emilie Stroud
Jocelyn Stroud
Sophia Ackley
Rein Alderfer
Kelsea Allen-Smith
Shane Atwood
Julianna Beemer
Kraigyn Blemle
Jea Bouse
Austi Bump
Kelci Carle
Lauryn Comstock
Gavin Cooper
Indigo Dotter
Seth Elliott
Grady Flynn
Eliza Fowler
Zander Henley
Aidan Hennessy
Isabella Hurley
Azizakhon Ismailova
Spencer Jennings
Nicolas Johnson
Jailey Kapichok
Kaley King
Logan Lambert
Zoie Lamphere
Paige Manchester
Addison Maynard
Michael Murray
Madison Nonnemacher
Ryan O’Connor
Brea Overpeck
Jillian Packard
Madeline Packard
Skyler Pelton
Paige Perry
Alexis Powers
Cora Robbins
Gracie Schoonover
Justin Schoonover
Gabrielle Shafer
Nathan Spencer
Paradise Sperry
Jodey Sullivan
Mason Tuttle
Juliana Varner
Katherine West
Michael West
Zayne Wickwire
Kaitlyn Williams
David Williams
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.