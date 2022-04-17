Stephen Anthony Srnka, 34, of Spencer to Kayla Bailey, 30, of Spencer.
Benjamin Isaac Havens, 25, of Granville Township to Vanessa Lynn Benson, 26, of Granville Township.
Robert Swackhammer, 26, of Canton Township to Katelyn Kline, 21, of Canton Township.
Ryan Buzako, 43, of Jackson Township to Courtney April Champion, 45, of Jackson Township.
Dale M. Mooney, 60, of Mountain Top to Brenda L. Stoll, 62, of Windham Township.
Jonathan G. Foote, 47, of Sayre Borough to Aviva S. Tappan, 51, of Sayre Borough.
Joshua R. Vansickles, 26, of the city of Elmira to Caitlyn T. Labarron, 25, of the city of Elmira.
Joey Rivera, 29 of Monroe County to Andrea Webster, 29, of Sayre Borough.
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