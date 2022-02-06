A baby boy, Beau Leonard, born Jan. 6, 2022 to Faith and Dylan Conklin of Waverly, NY
A baby boy, Andrew Solomon, born Jan. 10, 2022 to Ashley Munson of Elmira, NY
A baby girl, Addelyn, born Jan. 12, 2022 to Kayla Morse and David Terranella of Endicott, NY
A baby boy, Lane, born Jan. 12, 2022 to Morgan Stetson of Montrose
A baby girl, Amelia Jean, born Jan. 12, 2022 to Karina Potter of Towanda
A baby girl, Violet Gene, born Jan. 13, 2022 to Ruby and Zachary Shedd of Sayre
A baby girl, Alivia, born Jan. 13, 2022 to Reteammea Nelson and Shawn Pennachio of Troy
A baby boy, Noah Michael James, born Jan. 17, 2022 to Amber Hakes and Clinton Cronin of Athens
A baby girl, Baylee Grace, born Jan. 19, 2022 to Cynthia and Brandon Tompkins of Knoxville
A baby girl, Elianna Grace, born Jan. 19, 2022 to Jessica and Olvan Oliva of LeRaysville
A baby boy, Weston Bradley, born Jan. 20, 2022 to Lexis Inners and William Stauffer of Candor, NY
A baby girl, Kinslee Reese, born Jan. 21, 2022 to Kayla Marcy and Kody Moran of Friendsville
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